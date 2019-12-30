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  3. Taylan Antalyalı Younes Belhanda'yı gölgede bıraktı

Taylan Antalyalı Younes Belhanda'yı gölgede bıraktı

Taylan Antalyalı Younes Belhanda'yı gölgede bıraktı

24 yaşındaki oyuncu bir gol attı, bir penaltı yaptırttı, bir pozisyonda da Celutska topun ona gelmesini engellemek isterken golü kendi kalesine attı. Yüzde 92 isabetli pasla oynayan ve 8 ikili mücadele kazanan Taylan, Belhanda’yı gölgede bıraktı.

GALATASARAY ilk devrenin son maçında 5-0’lık galibiyetle devreyi süper kapatırken, bir isim ön plana çıktı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez 11’de oynama şansı bulan Taylan Antalyalı maça damga vuran isimlerden birisi oldu. 24 yaşındaki futbolcu ortaya koyduğu performansla Terim’in bir süre önce “Bazı Türk oyunculara haksızlık etmiş olabilirim” sözünü de doğruladı.

SON NOKTAYI TAYLAN KOYDU

Taylan, Falcao ile gelen ilk gol öncesinde penaltıyı yaptırtan isimdi. Skoru 3-0 yapan golü Celutska kendi ağlarına yollarken, topun Taylan’a gelmesini engellemeye çalışmıştı. Sarı-Kırmızılı oyuncu kapanış golünü de atarak maça noktayı koyan isim oldu. Taylan skora doğrudan yaptığı bu katkılar dışında istatistiki olarak da öne çıkan isimlerden birisiydi.

TERİM’İN SİLAHI OLACAK

Teknik Direktör Fatih Terim’in Belhanda’nın yerine sahaya sürdüğü Taylan, Faslı futbolcuya göre çok daha başarılı bir oyun ortaya koydu. Yüzde 92 pas oranı ile oynayan Taylan 8 ikili mücadele kazandı, ceza sahası içinde 8 kez topla buluştu. 1’i isabetli 3 şut çekti.1 şut pası verdi. Taylan Antalyalı ikinci yarıda Terim’in önemli bir silahı olacağını gösterdi.

(Star)


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