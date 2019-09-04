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  3. Taylan Antalyalı: Yedek kalmayı kabullenmem

Taylan Antalyalı: Yedek kalmayı kabullenmem

Taylan Antalyalı: Yedek kalmayı kabullenmem

Galatasaray'ın son gün transferi olan Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı takımda formayı sırtına geçirmek istiyor.

Galatasaray'ın son gün transferlerinden Taylan Antayalı da gözünü ilk 11'e çevirdi.

Erzurumspor'da alacaklarını bırakıp Galatasaray'a imza atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılı takımda 11'de yer alamak istiyor.

Taylan Antalyalı'nın transfer sonrası yakın çevresine, "Yedek kalmayı kabullenmem. Çok çalışıp formayı kapmak için elimden geleni yapacağım. Fatih hocamın adaletine güveniyorum" dediği öğrenildi.

(Fanatik)

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