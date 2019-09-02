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Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 2023'e kadar sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 2023'e kadar sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

KAP'A AÇIKLAMA

Galatasaray, Erzurumsporlu futbolcu ile sözleşme imzladığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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