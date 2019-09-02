Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 2023'e kadar sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

KAP'A AÇIKLAMA

Galatasaray, Erzurumsporlu futbolcu ile sözleşme imzladığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.