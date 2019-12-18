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  3. Taylan Antalyalı başarılı performansıyla Fatih Terim'in gözüne girdi

Taylan Antalyalı başarılı performansıyla Fatih Terim'in gözüne girdi

Taylan Antalyalı başarılı performansıyla Fatih Terim'in gözüne girdi

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Tuzlaspor maçındaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'dan Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Galatasaray'da özellikle Taylan Antalyalı şansını iyi kullandı. Devre arasında kadro değişimine gidecek olan Galatasaray'da yerli oyuncu kadrosunda da ayrılıklar yaşanacak. 

Başta Emre Akbaba olmak üzere yeni takviyelerine de yer açmak zorunda olan Galatasaray'da Emre Mor ile birlikte en az 1 oyuncu daha ocak ayında takımdan ayrılacak. Taylan Antalyalı da adaylardan birisi iken Tuzlaspor maçındaki oyunu ile Fatih Terim ve teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. 

Taylan Antalyalı sergilediği futbol, antrenmanlardaki performansını da yükselterek göze girdi. 25 yaşındaki futbolcu da bu oyunu ile ocak ayında ayrılma ihtimalini tamamen gündemden çıkardı. 

Taylan Antalyalı bundan sonra lig maçlarında daha fazla şans bulacak ve değişim operasyonunda ayrılığı gündeme gelmeyecek. 

(Futbol Arena)


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