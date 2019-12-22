Taş üstüne taş kalmayacak

AKŞAM

SON yılların en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray’da kötü gidişin faturası belli oldu. Ocak ayındaki ara transfer döneminde takıma katılacaklardan çok gönderilecekler olacak. Mukavelesinin son 6 ayına giren Yuto Nagatomo ve Mariano’ya yapılacak tekliflerde gereken her türlü kolaylık gösterilecek. Zaten elde kalmaları halinde sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacaklar. Nzonzi’nin kadro dışı bırakıldığı daha önce açıklanmıştı. Onun için de çeşitli yollar bulunuyor.

FULHAM’LA RESMİ GÖRÜŞMELER

Fransız futbolcunun Lyon’a gitmesi bekleniyor. Roma’yla masaya oturulacak ve kiralık sözleşmesi feshedilecek. Bir başka kiralık futbolcu Seri de istenmiyor. Fulham Kulübü’yle önümüzdeki hafta resmi görüşmeler başlayacak ve orta yol bulunacak. Andone ve Emre Mor’un kaderinin de Seri’yle aynı olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans çizen ancak bu yıl yaptığı hatalarla saç baş yolduran Marcao da satış listesine kondu. Belhanda da elden çıkarılacaklar arasında bulunuyor.

ÇOK AĞIR PARA CEZALARI YOLDA

İyi teklifler gelmesi halinde bu iki futbolcu satılacak. Galatasaray’da aynı zamanda muhtemel kadro dışı kararlarının dışında ağır para cezalarının da uygulanması bekleniyor. Son yıllarda Galatasaray’da futbolculara para yaptırımı uygulanması görülmemişti. Sneijder’de benzer bir fatura çıkmış ve daha sonra ortalık karışmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında genç isimlere daha çok şans verecek. Yaş ortalaması düşecek.

PLANIMIZDA MOR YOK!

OCAK ayında Galatasaray’dan gönderilmesi kararı alınan Emre Mor için yönetim, ‘İyi ki bonservisini almamışız’ yorumunu yaptı. Futbolcunun menajeri Johan Wicks’e de “Ocak ayından itibaren planlarımızda Emre Mor yok” bilgisi verildi.

BABEL KATAR YOLCUSU

YILLAR önce Al Ain forması giyen Ryan Babel’e Katar’dan ilgi olduğu ve bu futbolcunun da ocak ayında satılabileceği öğrenildi. Onyekuru sonrasında büyük beklentilerle gelen Hollandalı oyuncu, formuyla hayal kırıklığı yaratmıştı.