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  3. Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe maçı Mersin'de oynanacak

Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe maçı Mersin'de oynanacak

Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe maçı Mersin'de oynanacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Türkiye Kupası 4. eleme turunda eşleştiği Fenerbahçe maçını Mersin’de oynayacak.

Tarsus Şehir Stadı’nda resmi maçlarını oynayan Tarsus İdman Yurdu, stadının kapasitesinin ve ışıklandırmasının yeterli olmaması nedeniyle Türkiye Kupası’nda eşleştiği Fenerbahçe maçını 25 bin kapasiteli Mersin Stadı’nda oynama kararı aldı. Sarı-Lacivertli ekip, Fenerbahçe maçını Mersin Stadı’nda oynanmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi müracaatını yaptı.

Tarsus idman Yurdu, Türkiye Ziraat Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe’yi 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da Mersin Stadı’nda konuk edecek.

Biletler satışa çıkıyor

Tarsus İdman Yurdu Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası’nda Mersin Stadı’nda oynayacakları Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını belirledi. 23 Ekim Çarşamba günü Tarsus AVM’de satışa çıkacak olan bilet fiyatları ise şöyle:

Kale arkası: 50 TL (Tarsus İdman Yurdu taraftarı için)

Maraton: 75-100 TL

Numaralı: 125-1500 TL (Fenerbahçe taraftarı için)

Loca 10 kişilik 2500 TL

Loca 12 kişilik 3000  TL

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