Tarık Çamdal protestolara cevap verdi

Takım olarak kötü oynadıklarını söyleyen Tarık Çamdal, "Erken bir gol yedik. O bizi biraz sarstı. Ondan sonra biraz daha oyunu kurmakta zorlandık. Kötü bir oyundu bizim için. Böyle bir skor beklemiyorduk, üzgünüz. Umarım devre arasını iyi geçirir, takıma yeni katılan arkadaşlarla daha da iyi oluruz." dedi.

"BU CAMİAYA SAYGI DUYUYORUM"

Galatasaray taraftarlarının kendisine protestosu sorulan Çamdal, "İstediklerini söyleyebilirler. Bu camiaya saygı duyuyorum. Fazla diyecek bir şeyim yok." diye konuştu.