Tarık Çamdal protestolara cevap verdi
Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da eski takımına karşı mücadele eden Tarık Çamdal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Takım olarak kötü oynadıklarını söyleyen Tarık Çamdal, "Erken bir gol yedik. O bizi biraz sarstı. Ondan sonra biraz daha oyunu kurmakta zorlandık. Kötü bir oyundu bizim için. Böyle bir skor beklemiyorduk, üzgünüz. Umarım devre arasını iyi geçirir, takıma yeni katılan arkadaşlarla daha da iyi oluruz." dedi.
"BU CAMİAYA SAYGI DUYUYORUM"
Galatasaray taraftarlarının kendisine protestosu sorulan Çamdal, "İstediklerini söyleyebilirler. Bu camiaya saygı duyuyorum. Fazla diyecek bir şeyim yok." diye konuştu.