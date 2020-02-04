Tarık Çamdal 296 kat ucuzladı

Galatasaray’a transferi olay olan Tarık Çamdal, asgari ücretle A.Demirspor’a imza attı. Geçen sezon aylık 134 bin euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu şimdi aylık 452 euroya top koşturacak.

ÖZEL HABER | SONER KAN

G.SARAY’DA forma giydiği dönem kazandığı ücret tartışma konusu olan Tarık Çamdal’ın, transferin son gününde kadrosuna dahil olduğu Adana Demirspor’dan aylık asgari ücret olan 2 bin 324 lira kazanacak olması kamuoyunu şaşırttı. 2014-15 sezonu öncesi Eskişehirspor’dan G.Saray’a 4 milyon 750 bin euro karşılığında transfer olan Çamdal, CimBom’dan ise toplam 6 milyon civarında ücret kazandı. 2014-15 sezonda 1991 doğumlu oyuncunun aylık kazancı 98 bin euroydu. Bu rakam 2015-16 sezonunda 107 bin euroya çıktı. 2016-2017 sezonunda ise Tarık’ın aylık geliri 116 bin euro yükseldi. 2017-18 sezonunda 28 yaşındaki oyuncunun aylık geliri 125 bin euroya kadar çıktı. 2818-19 sezonunda Tarık 134 bin euro aylık kazanç elde etti. Tarık Çamdal, bu sezon ise 452 euro aylık maaş alacak!