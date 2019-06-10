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10 Haziran 2019 Pazartesi 08:28 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:31

Tarihi zaferin temeli 10 günde atıldı

Tarihi zaferin temeli 10 günde atıldı

Son Dünya Şampiyonu Fransa’yı etkili bir oyunla devirme başarısı gösteren A Milli Takımımızın gösterdiği müthiş performansın arkasında Şenol Güneş’in 10 günlük kamp dönemi içinde yaptığı müthiş hamleler vardı.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

1-ÖNCE KENDİSİ, SONRA TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp öncesi Fransa takımını tüm detaylarıyla analiz etti. Rakibin eksik yönlerini net bir şekilde ortaya çıkardı. Analizler sonrası son dünya şampiyonunu yenebileceklerine önce kendi inandı. 27 Mayıs’ta başlayan kamp ile birlikte oyuncularını sahada en iyisini yapmaya teşvik etti.

2-TÜM PLANLAR REVİZE EDİLDİ!..

Fransa karşılaşması öncesi Yunanistan ve Özbekistan ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında Cenk Tosun, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu ve Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Kesinlikle pes etmedi. Bu beklenmedik sakatlıklar sonrası planlarını revize etmek zorunda kaldı. Yardımcılarıyla yaptığı toplantılar sonrası son kadro tercihi yaptı.

3-OYUNCULARININ YÜKÜNÜ ALDI

Fransa’nın futbolcularına yüklediği ağır yükü kendi üzerine aldı. Yapılan karşılaşma toplantılarında “Yenilmekten korkmayın. Cesur olun. Kendi oyunuzu oynayın bu bize yeter. Yenilirseniz tüm sorumluluk benim. Öncelikle mücadele edin. Saha içinde birbiriniz için oynayın” ifadelerini kullanarak oyuncuların rahatlamasını sağladı.

4-ASIL RAKİP İZLANDA VURGUSU

Deneyimli çalıştırıcı, takım üzerinde stresi tamamen kaldırmak içinde basın toplantılarını da çok iyi kullandı. Başarılı çalışıtırıcı yaptığı basın toplantılarında “Bizim grupta asıl rakibimiz İzlanda…Fransa karşısında skordan çok oynayacağımız oyun daha önemli” diyerek hem takımın hem de taraftarın bir anlamda gazını aldı.

5-EMRE VE BURAK İŞ BAŞINDA

Takım içinde aile ortamının olmasını çok isteyen Şenol Güneş, bu konuda Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu’na önemli görevler verdi. Tecrübeli oyuncular takımın iskeletini oluşturan genç oyuncularla sık toplantı yaptı. Tüm takım bir arada hareket etti. Bu hamleler takım içindeki aile ortamının üst düzeye çıkmasını sağladı.

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