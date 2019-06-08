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08 Haziran 2019 Cumartesi 11:32 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:32

Tarih yazıyorlar! Toronto Raptors şampiyon gibi

Tarih yazıyorlar! Toronto Raptors şampiyon gibi

NBA finalinde Golden State Warriors'ı deplasmanda 105-92 yenen Toronto Raptors, seride 3-1 öne geçti. Kupaya sadece 1 galibiyet uzaklığında olan Raptors'ta Kawhi Leonard, 36 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, 2-1 geride olduğu final  serisinin 4. maçında, tarihinin ilk şampiyonluğu için mücadele eden Toronto  Raptors'ı ağırladı.
 
Warriors, soyunma odasına 4 sayı farkla (46-42) önde gitti ancak  Raptors, 3. çeyrekteki etkili performansı sayesinde sahadan 105-92 galip ayrıldı.
 
Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı ve 12 ribauntla  "double double"a imza attı. Bu sezon play-off'larda 14. kez 30 sayı barajını  geçen Leonard; Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Allen Iverson, Kobe Bryant ve  LeBron James'ten sonra bunu başaran 6. NBA oyuncusu oldu.
 
Serge Ibaka 20 sayı, Pascal Siakam da 19 sayı, 5 ribauntla galibiyete  katkıda bulundu.
 
Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 6 asist, Klay Thompson 28 sayı ve  Draymond Green 10 sayı, 12 asist, 9 ribauntla mücadele etti.
 
Raptors, seyircisi önünde oynayacağı 5. karşılaşmayı kazanması halinde  şampiyon olacak.

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