Tarif edilemez acı! Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

Hafta içi perşembe günü annesinin vefatıyla sarsılan, ancak büyük acısına rağmen 2 gün sonra çıktığı Ümraniyespor karşılaşmasında 90 dakika oynayıp asist yapan Mustafa, maç bitiminde duygusal anlar yaşadı. Taraftarın bağrına bastığı futbolcuya teknik ekip ve arkadaşları da sarılarak destek verdi.

Teknik direktör Cenk Laleci, "Ümraniyespor maçını Mustafa için oynadık ve onun için kazandık. Bu bize ekstra motivasyon sağladı. Mustafa iyi futbolcu ve en önemlisi çok karakterli bir insan. Kendisine baş sağlığı diliyoruz. Acısını yürekten paylaşıyoruz" dedi.