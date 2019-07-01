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Taraftarın stada alınmayan paraları Kızılaya bağış oldu

Taraftarın stada alınmayan paraları Kızılaya bağış oldu

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda, taraftarların sahaya atmalarını engellemek için toplanan yaklaşık 100 bin lira değerindeki madeni para Türk Kızılaya bağışlandı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda taraftarların sahaya atmalarını engellemek için toplanan yaklaşık 100 bin lira değerindeki madeni para Türk Kızılaya bağışlandı.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig'de 306 müsabaka yapıldı. Bu maçları, 4 milyon 220 bin 710 taraftar stattan izledi.

Karşılaşmaların öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak s¸ekilde hem takım kafilelerinin hem de taraftarların güvenliklerinin sagˆlanmasına yönelik etkin tedbirler uygulandı.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ve 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca statlara gelen taraftarların üzerleri tehlikeli madde bulunup bulunmadığının tespiti için özel güvenlik ve polis tarafından arandı.

Madeni paralar Kızılay için kutuya atıldı

Sahaya atılmasını engellemek için taraftarların madeni parayla stada girmesine izin verilmedi.

Taraftarlar, madeni paralarını, gönüllülük esasına göre, sezon bas¸ında il ve ilçe spor güvenlik kurullarında alınan kararla Türk Kızılaya bağışlanmak üzere arama noktalarına kurulan kutulara attı.

Bu kapsamda 2018-2019 sezonunda TFF Süper Lig'de yaklas¸ık 100 bin Türk lirası toplandı.

Toplanan paralar, stat yönetimlerince tutanak kars¸ılıgˆında Türk Kızılaya teslim edildi.

(AA)

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