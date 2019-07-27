Taraftarlar Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı

Yedek kulübesinin karşısında yer alan tribünden sahaya atlayan 15 kişilik grup, Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı. Araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular, saldırıyı önledi.
Tribünde yer alan grup, karşılaşma içinde de zaman zaman Orhan Ak aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları Deniz Türüç'le ilgili resmi transfer teklifi almadıklarını belirtti.
Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibar arasında oynanan hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün divan kurulu toplantısında kendisine yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
Medipol Başakşehir, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco'nun hazırlık kampına katıldı.
Beşiktaş, sözleşmesi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç için son teklifini yaptı.