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aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:53
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:08

Taraftarlar Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı

Taraftarlar Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı

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Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibar arasında oynanan hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu.

Yedek kulübesinin karşısında yer alan tribünden sahaya atlayan 15 kişilik grup, Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı. Araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular, saldırıyı önledi.

Tribünde yer alan grup, karşılaşma içinde de zaman zaman Orhan Ak aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. 

 

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Taraftarlar Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı

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