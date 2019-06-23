Tanıtıma Slimani ayarı

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

FENERBAHÇE’NİN sosyal medyaya yatırımı büyüyor. Ali Koç döneminde birçok alanda köklü reform uygulamaya çalışan Sarı-Lacivertliler, özellikle sosyal medyaya daha fazla yoğunlaşıyor. Başta Youtube olmak üzere, diğer sosyal medya platformlarına da eğilim gösterilerek, taraftarla olan bağların kuvvetlenmesi amaçlanıyor. Geçen sezonun hayal kırıklığı olan fakat büyük umutlarla gelen Islam Slimani’nin tanıtım videosuyla başlayan kötü süreç, şimdi çok daha profesyonel ve umut verici.

ALEX FORMAM VAR

Slimani’nin güneş gözlüğü taktığı ve kol kası gösterdiği tanıtım videosu, görüntü kalitesi ve kurgu olarak amatör bulunmuştu. Trabzonspor’un da istediği Murat ’a şüpheyle yaklaşan F.Bahçeli taraftarlar, ‘Alex’ hikayesinden sonra ona sempatiyle baktı. Murat, “İdolüm Alex’ti, Alex formam vardı ve şimdi Şükrü Saraçoğlu’ndayım, rüya gibi” sözlerini söylediği o video, içerik ve kurgu olarak başarılı bulunurken, genç nesil taraftarın da beğenisini topladı. Yeni oyuncular, sürprizlerle duyurulacak.