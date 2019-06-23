Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Tanıtıma Slimani ayarı

Tanıtıma Slimani ayarı

Tanıtıma Slimani ayarı

Geçen sezon aceleye getirilen ve amatörce çekilen Slimani’nin tanıtım videosu, büyük değişime neden oldu. Yeni transferler, Murat Sağlam’da olduğu gibi eğlenceli ve dikkat çekici içeriklerle tanıtılacak...

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

FENERBAHÇE’NİN sosyal medyaya yatırımı büyüyor. Ali Koç döneminde birçok alanda köklü reform uygulamaya çalışan Sarı-Lacivertliler, özellikle sosyal medyaya daha fazla yoğunlaşıyor. Başta Youtube olmak üzere, diğer sosyal medya platformlarına da eğilim gösterilerek, taraftarla olan bağların kuvvetlenmesi amaçlanıyor. Geçen sezonun hayal kırıklığı olan fakat büyük umutlarla gelen Islam Slimani’nin tanıtım videosuyla başlayan kötü süreç, şimdi çok daha profesyonel ve umut verici.

ALEX FORMAM VAR

Slimani’nin güneş gözlüğü taktığı ve kol kası gösterdiği tanıtım videosu, görüntü kalitesi ve kurgu olarak amatör bulunmuştu. Trabzonspor’un da istediği Murat ’a şüpheyle yaklaşan F.Bahçeli taraftarlar, ‘Alex’ hikayesinden sonra ona sempatiyle baktı. Murat, “İdolüm Alex’ti, Alex formam vardı ve şimdi Şükrü Saraçoğlu’ndayım, rüya gibi” sözlerini söylediği o video, içerik ve kurgu olarak başarılı bulunurken, genç nesil taraftarın da beğenisini topladı. Yeni oyuncular, sürprizlerle duyurulacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Park caddesinde bulunan bir binanın 4’ncü katından çıkan du

Ölmek Üzere Olan Kediyi Böyle Hayata Döndürdüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da bulundu! Nereden geldiği bilinmiyor!

Oy verirken bunlara dikkat