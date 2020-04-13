Tamer Tuna'dan Antalya önerisi

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu ve corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle zor günler geçiren futbol için reçeteyi verdi.
Sağlığın her şeyden önemli olduğunu anladığımız günler yaşıyoruz. Kendime daha fazla zaman ayırabildiğim, ileride neler yapabileceğimi planladığım bir dönem oldu. Yaşanan kötü günleri sakin kalarak olumlu bir sürece çevirmek bizim elimizde. Spor adamı olarak ise futboldan uzaklaştığımız bir dönemin içindeyiz. UEFA ve kendi federasyonumuz bu süreci en doğru şekilde aşmamız için uygun değerlendirmeleri yapıyorlar diye düşünüyorum. Bilim Kurulu gibi Futbol Kurulu oluşturarak her şeyi içimizde çözmemiz gerektiğini ve içten dışa bu kararları değerlendirmemiz gerektiği farklı bir zamandayız. Takımlarımızın, kültürümüzün, yerli-yabancı oyuncularımızın, sözleşme sürelerinin, her şeyin kendi içimizde değerlendirilmesi gerek.
HAZİRAN-TEMMUZ EN UYGUN AYLAR
TFF'nin süreci iyi takip ettiğini, hazırladığı senaryoları gidişata göre revize edeceğini biliyorum. Kalan maçların oynatılması, hem takımların emeklerinin karşılığını alması hem de aldıkları başarıyı gölgelememesi için çok önemli. Bu yüzden maçlar sahada kazanılır veya kaybedilir. Bu sebeple tescile karşıyım. EURO 2020'nin ertelenmesinden dolayı yeni sezonu da düşününce Haziran- Temmuz en uygun takvim gibi gözüküyor. Lig Antalya'da tamamlanabilir. Tüm takımlar gelir, burada oynarız. Burası futbol oynamaya müsait bir ortam. 8 haftada iş hep birlikte biter.
TAKIMLAR VE ÜLKEMİZ İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR
Ekonomistlerin ve devlet yöneticilerinin açıklamalarından hareketle daha kötü günler geleceğini öngörebiliyoruz. Tüm dünya kulüpleri zorlanmakta, birçok kulübün maaş ödemelerini yapamadığını, hatta kulüp çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığını biliyoruz. Bunun içindir ki FIFA ve UEFA'nın sorumluluğu daha da ortaya çıkacaktır. Devletimizin ve federasyonumuzun plan, organizasyon ve desteği her şeyden önemli hale geldi. İyi çalışılıyor ve güven verici hamleler olacağını biliyorum. Takımlar ve ülkemiz için bir fırsat olabilir, bunu hep birlikte aşacağız.
8 maçı tamamladıktan sonra oyunculara yeni sezon için kısa bir transfer süreci kalacak. Küme düşecek, lige devam edecek ve Avrupa'da oynayacak takımların zamanları ve ekonomik şartları birçok adaletsizliği getirecek. Takım sayısının artması, daha çok taraftara Süper Lig'in katkı vereceğini düşünmek farklı bir alternatif olabilir.
Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yaz aylarında NEC Nicmegen'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini söyledi.
Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, A Spor'a konuştu. Bayındır, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken bir yandan da takımdaki bazı isimleri eleştirdi.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.