Tamer Tuna: O son dakika golünü yememeliyiz

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiğe yönelik saldırılardan dolayı üzüntülerinin büyük olduğunu ifade etti.
Maçta ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarına rağmen ikinci yarı erken dönüşü sağlayıp 2-1 öne geçtiklerini anlatan Tuna, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe'ye karşı üç puanı alabilecekken son dakika golüyle iki puan kaybetmek bizim açımızdan iyi olmadı. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Son dakikada o golü yiyen bir takım olmamalıyız."
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