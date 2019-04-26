Tamer Tuna: Kazandığımız için çok mutluyum

İşte Tamer Tuna'nın açıklamaları;

"Kazanmaktan başlayalım. 8 hafta sonra ligin liderini yendik. Çok mutlu etti. Kazanma alışkanlığı edinmek kolay değil. Bu kadar eksik oyuncu içinde maçı hemen hemen her dakikasını oynadık. Olabilecek en iyi ihtimal buydu. Başka türlü kazanamazdık"

ÇOK SEVİYORUM ONLARI

"İsyan Marşı ile taraftarlarla tanışmıştım. Ben çok seviyorum onları"

BAŞAKŞEHİR GİBİ OLABİLİR

Asla pes eden biri değilim. Ligde kalan bir Göztepe olması ve devam etme arzumu buradaki inanışa bağlıyorum. Taraftarlarımız bunu yaşamak istiyor. İleride Başakşehir'in lider oluşu gibi bir Göztepe oluşturabiliriz.