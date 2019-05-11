Tamer Tuna: Kalan iki haftayı milli mücadele olarak görüyoruz

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmayı düşündükleri müsabakada istedikleri oyunu maçın geneline yayamadıklarını söyledi.

Yedikleri gollerin sonrasında yaptıkları dönüşlerin önemli olduğunu kaydeden Tuna, "Galip gelsek çok şey kazanacaktık. 10 kişiyken, 3-2'den beraberliği yakaladık. Şu anda Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan önündeyiz. Bu artı mı, 2 haftayı oynadıktan sonra görebiliriz." diye konuştu.

Tuna, haftaya Bursaspor'la final maçına çıkacaklarını belirterek, "Göztepe olarak bütünleşmenin ve birliğin ne olduğunu biliyoruz. Kalan 2 haftayı milli mücadele olarak görüyoruz. 19 Mayıs'ta Göztepe'nin, İzmir'in Süper Lig'de ligde kalıcı olması için bütünlüğü sağlayıp kazanan takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önceki iki maçta Tayfur Bingöl'ün sahanın en iyilerinden olduğunu kaydeden Tuna, bugünkü maçta bazı hatalar yaptığını, bunun kendisini etkileyebileceğini dile getirdi.

Tamer Tuna, ısınma sırasında sakatlanan Serdar Gürler'in kasığında bir sorun olduğunu ve oynatmak istemediklerini, sakatlanarak çıkan Cameron Jerome'un da durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağını sözlerine ekledi.