Tamer Tuna: Galibiyet için gelmiştik

"Buraya kazanmaya geldik. Kazanmayı hak eden bir oyun oldu mu, elbette hayır." diyen Tuna, "İki takımın da içinde bulunduğu puan durumu bugünkü oyunu etkilemiş olabilir ama biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde şut, 10-20'nin üzerinde orta yaptırdığımız, 8 korner kullandırdığımız bir maç. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda rakibimize böyle bir istatistik vermemiş bir Antalyaspor vardı. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj. Son 10 dakikada böyle bir oyunda o golü bulmak takımımızın öz güveni ve değeriyle ilgiliydi." ifadelerini kullandı.
Ligde 7 maçtır kaybetmediklerini hatırlatan Tuna, "Özellikle deplasmandan alınan 1 puanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir teknik adamım. Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama alınan 1 puanı değerli buluyorum." şeklinde görüş belirtti.
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