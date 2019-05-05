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Tamer Tuna: Ben bu takıma her zaman inandım

Tamer Tuna: Ben bu takıma her zaman inandım

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "İnandığım bir takım var, sezon sonu ne olursa olsun Süper Lig'de olma hayalimiz ve arzumuz hiç değişmedi." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan ve Antalyaspor karşılaşmasıyla devam eden süreçte güzel bir dönüş yaşadıklarını söyledi.

Özellikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yaşadıkları moral bozukluğunun ardından iyi bir dönüş sağladıklarını kaydeden Tuna, şöyle konuştu

"İnandığım bir takım var, sezon sonu ne olursa olsun Süper Lig'de olma hayalimiz ve arzumuz hiç değişmedi. Bu birliktelik, taraftarımızın bizimle sağlamış olduğu bütünlükle ruhumuzu yansıttığımız her zaman Göztepe ligin en iddialı takımıdır. Sadece bir Antalyaspor maçını kazandık."

Tuna, Antalyasporlu futbolcuların attığı golden sonra vefat eden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'a gösterdikleri saygıyı görmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Ligde kalma baraj puanının önemli olmadığını kaydeden Tuna, kalan 3 maçları da kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Bülent Korkmaz: "Sadece gülüyorum"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise Göztepe'yi tebrik ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maçla ilgili fazla söylenecek bir şey yok. Neden inatlaşıyorlar, bilmiyorum. İstemediğimiz birini neden ısrarla bizim maçlarımıza veriyorlar. Maçı yorumlamayacağım, sadece gülüyorum."

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