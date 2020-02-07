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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 00:53
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 00:53

Tamer Tuna: '10 değişiklik yapmak zorunda kaldım'

Tamer Tuna: '10 değişiklik yapmak zorunda kaldım'

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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 0-0 biten Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Turu geçmek istiyoruz. Sivas deplasmanında gol atmak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, rövanş maçını kazanıp yarı finale adlarını yazdırmak istediklerini söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk maçı kazanmak istediklerini ancak bunu rakip 10 kişi kalmasına rağmen başaramadıklarını ifade etti.

Takımda 6 oyuncunun gribal enfeksiyon geçirmesi, 4 oyuncunun da sakatlığı olması nedeniyle kadroda 10 değişiklik yaparak maça çıkmak zorunda kaldığını anlatan Tuna, "Turu geçmek istiyoruz. Sivas deplasmanında gol atmak istiyoruz. Şimdi ligde Hes Kablo Kayserispor'la oynayacağımız maça odaklanmak zorundayız. Takım iyi yolda. Takım olarak ligi iyi yerde bitireceğimizi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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