Tamer Tuna: '10 değişiklik yapmak zorunda kaldım'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, rövanş maçını kazanıp yarı finale adlarını yazdırmak istediklerini söyledi.
Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk maçı kazanmak istediklerini ancak bunu rakip 10 kişi kalmasına rağmen başaramadıklarını ifade etti.
Takımda 6 oyuncunun gribal enfeksiyon geçirmesi, 4 oyuncunun da sakatlığı olması nedeniyle kadroda 10 değişiklik yaparak maça çıkmak zorunda kaldığını anlatan Tuna, "Turu geçmek istiyoruz. Sivas deplasmanında gol atmak istiyoruz. Şimdi ligde Hes Kablo Kayserispor'la oynayacağımız maça odaklanmak zorundayız. Takım iyi yolda. Takım olarak ligi iyi yerde bitireceğimizi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor - Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.
Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TFF'nin fikstür ayarlamalarını eleştirdi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 0-0 biten Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Turu geçmek istiyoruz. Sivas deplasmanında gol atmak istiyoruz"
Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i mağlup etti.
THY Euroleague'in 24. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son bölümde ortaya koydukları mücadeleyle karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.
Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i 96-91 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yıldızlaşan Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.