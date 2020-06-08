Tam bir fiyasko! Emre Mor, Olympiakos'ta da hiçbir varlık gösteremedi

Genç yaşta yıldızı parlayan ve herkesi heyecanlandıran Emre Mor, Dortmund'a transfer olarak adından söz ettirmişti. Alman ekibinden daha büyük kulüplere gitmesi bekleyen 22 yaşındaki futbolcu, tam tersi bir grafik çizdi. Almanya'dan İspanya ekibi Celta Vigo'ya giden, La Liga'da özel hayatıyla gündeme gelip gözden düşen milli futbolcu, sezon başında ise Galatasaray'a gelmişti.
TERİM DE ÇARE OLAMADI
Fatih Terim'in de çare olamadığı Emre, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı. İspanya basınında yer alan habere göre; Yunanistan macerası da umduğu gibi geçmeyen milli futbolcu, şimdilerde ise geri dönmeye hazırlanıyor.
"EMRE MOR İÇİN İŞLER KÖTÜ GİDİYOR"
İspanyol basınında yer alan konuyla ilgili haber şöyle:
"Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi. Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi. Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da corona virüsü nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı. Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Görünüşe göre 4 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan Emre için Olympiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek."
(Sabah)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
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