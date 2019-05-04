Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Tam 4 Avrupa devi onun için derbiye gelecek

Tam 4 Avrupa devi onun için derbiye gelecek

Tam 4 Avrupa devi onun için derbiye gelecek

Gol attığı Kadıköy'de Avrupa kulüpleri tarafından yakın takibe alınan Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisinde de B. Münih, Sevilla, Valencia ve Monaco tarafından izlenecek.

Galatasaray'da Rodrigues'in gidişiyle asıl yeri olan sol açığa geçen Henry Onyekuru, 13 gol ve 3 asistlik performansıyla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Ağları sarstığı Fenerbahçe maçında çok sayıda Avrupalı scout tarafından takip edilen 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızı, yarınki Beşiktaş derbisinde de birçok yabancı kulübün izleyeceği ortaya çıktı. 

Alman devi Bayern Münih, İspanya'dan Sevilla ve Valencia ile Fransa'dan Monaco'nun Onyekuru için özel scoutlar görevlendirdiği öğrenildi. 

Bu durum genç yıldızın motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Everton'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirlediği Onyekuru, Beşiktaş'a karşı kendisini göstermek için elinden geleni yapacak.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Yıldız Savaşları'nın oyuncusu hayatını kaybetti
Alina Boz'dan yüzük cevabı!
Hindustantimes gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Kasırga Uyarı Birimi, Hindist

Son Dakika... İşte Hindistan´ı Yerle Bir Eden Kasırga

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova

Manisa'da kedi operasyonu