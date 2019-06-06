Talisca hayal, Diagne'yi ise istemiyorlar!

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

Beşiktaş’ta harika iki sezon geçirdikten sonra 25 milyon Euro karşılığında Guangzhou Evergrande’nin yolunu tutan ve Çin ekibinden yıllık 10 milyon Euro civarında bir ücret alan Anderson Talisca için Galatasaray iddiaları ortaya atılmış, hatta Brezilyalı yıldız oyuncunun transferi için sponsor desteği haberleri yapılmıştı.

ÇİN'DE HEM ÇOK BAŞARILI HEM DE YÜKSEK MAAŞ ALIYOR

‘Talisca Galatasaray’a geliyor’ manşetlerinin ardından 25 yaşındaki orta sahanın Süper Lig’e dönüşünün imkansız olduğu ortaya çıktı. Guangzhou Evergrande cephesinden alınan bilgilere göre; Talisca’nın Çin’de sergilediği müthiş performansı ve çıktığı 30 maçta 26 gollük istatistiği Galatasaray camiasının hayallerini sonlandırmaya yeterken, klas oyuncunun aldığı yüksek maaş da sarı kırmızılı kulübün gözünü korkutmaya yetti. Şu anda Çin Ligi’nin en iyi transferleri arasında gösterilen Brezilyalı ‘9’ numaranın Türkiye’ye gelmeyi düşünmediği belirtilirken İtalyan teknik adam Fabio Carnnavaro’nun da oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemediği öğrenildi.

'NE TALİSCA'YI BIRAKIRIM NE DE DİAGNE'Yİ İSTİYORUM'

Türkiye’deki menajer dostlarına ‘Ne Diagne’yi istiyorum ne de Talisca’yı bırakırım’ dediği ifade edilen Carnnavaro’nun 12 hafta sonunda 5 puan gerisinde kalan Beijing Guoan’ı yakalama telaşına düştüğü bildirildi.