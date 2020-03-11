Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor dünyasını da tehdit eden Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Koronavirüs ile ilgili önlemleri takip ediyoruz. Koronavirüs dolayısıyla iptal edilen etkinlikler var. Bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın (bugün) sizlerle paylaşacağız.” dedi.