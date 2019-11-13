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Takibe devam

Takibe devam

İNGİLİZ basını Tottenham’ın, Vedat Muriqi’yi takip etmeyi sürdürdüğünü duyurdu.

AKŞAM

Uzun zamandır Premier Lig ve İtalya Ligi’nden takımların gözetimi altında olan F.Bahçe’nin yıldız golcüsü, son Kasımpaşa maçında penaltıdan 2 gol attı. Bu karşılaşmada da İngiliz ekiplerinin Vedat’ı takip ettirdikleri belirtildi.

SAKATLANDI

Öte yandan sakatlanan Vedat Muriqi, Kosova’nın oynayacağı Çekya ve İngiltere karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ayak bileğinde dönme olan futbolcunun 3 günde 2 maça çıkması riskli bulundu.


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