Takibe devam

AKŞAM

Uzun zamandır Premier Lig ve İtalya Ligi’nden takımların gözetimi altında olan F.Bahçe’nin yıldız golcüsü, son Kasımpaşa maçında penaltıdan 2 gol attı. Bu karşılaşmada da İngiliz ekiplerinin Vedat’ı takip ettirdikleri belirtildi.

SAKATLANDI

Öte yandan sakatlanan Vedat Muriqi, Kosova’nın oynayacağı Çekya ve İngiltere karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ayak bileğinde dönme olan futbolcunun 3 günde 2 maça çıkması riskli bulundu.