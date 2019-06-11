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11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00

Tahriklere kapılmayın işinize bakın

Tahriklere kapılmayın işinize bakın

İzlanda’nın maçı kazanmak için gerilimi bir taktik olarak kullandığına dikkat çeken Şenol Güneş, “Biz kendi oyunumuzu oynayıp, oyuna gelmemeliyiz. Golü önce biz bulursak, gerilim lehimize döner” dedi.

AKŞAM

İZLANDA’NIN Türkiye Milli Takımı’nın moralini bozmaya yönelik ‘Resmi bir politika’ ortaya koyması, Milli Takım cephesinde masaya yatırıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş maç öncesi yaptığı toplantıda, oyuncularını bu konuda uyardı. İzlanda’nın saha dışında Türkiye’ye yönelik uyguladığı gerilim politikasının bir uzantısının muhtemelen karşılaşma sırasında da sergileneceğini belirten Güneş, “Maçın başında seyirci baskısıyla ve sertlikle bizi tuzağa çekmeye çalışabilirler. Kesinlikle bu tür oyunlara karşı dikkatli olun ve sakinliğinizi koruyun. Ne olursa olsun biz işimize bakalım, sahaya odaklanalım” dedi.

HAKEM KARARLARINA İTİRAZ YOK

İzlanda Milli Takımı’nın, fizik gücünü kullanarak kendilerine karşı üstünlük sağlamaya çalışacağını hatırlatan Güneş, “Bunu gerilimi yükseltmek için de kullanabilirler. İkili mücadelelerde hakemin kararlarına saygılı ve dirençli olun. İzlanda’nın kendi sahasındaki maçta önce bizim golü bulmamız avantaj sağlayacak ve uygulamaya çalışacakları gerilim politikası onlara zarar verecektir. Futbolun doğruları bellidir ve biz bu doğrulardan ayrılmadığımız sürece herkesi yenebileceğimizi gösterdik. Yine aynı çizgimizi korumak için gayret göstereceğiz” ifadesini kullandı

KAYBETSEK DE TELAFİSİ MÜMKÜN

İzlanda’dan alınacak 3 puanın, Türkiye’nin finallere gitmesinde önemli bir avantaj getireceğini de belirten Güneş, “Bu seriden önce de konuştuğum gibi, 6 puan bizim için harika olur. Bunun 3’ünü aldık, diğer 3’ünü daha almak için buradayız. Ancak deplasmanda alacağımız 1 puan da bizim için değerli. Temenni etmiyoruz ama kaybetsek bile bu bizim için telafisi mümkün olan bir durumdur. Her şeyden önce umut veren ve umut verici bir futbol oynayan takım olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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