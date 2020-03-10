Tahmin sitesi Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Euro Club tahminlerine göre Başakşehir ligi şampiyon, Trabzon 2. bitirecek. FB ve BJK'nın şansı % 0.1.

AKŞAM

FUTBOLUN tahmin sitesi euroclubindex.com geçmişteki istatistikler ve kazanma oranlarına göre yaptığı değerlendirmede Başakşehir’i şampiyon ilan etti. Sitenin yaptığı değerlendirmeye göre yüzde 56.3 şampiyonluk şansı verilen Başakşehir sezonu 70 puanla tamamlayacak. Trabzonspor ise 66 puanla ikinci sırada. Karadeniz ekibinin şampiyonluk şansı ise yüzde 24.7. Galatasaray’ın ise 65 puanla üçüncü sırada kalacağı öngörüldü. Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk şansı ise yüzde 13 olarak gösterildi. Sivasspor 64 puanla dördüncü, Beşiktaş 58 puanla beşinci, Fenerbahçe ise 56 puanla altıncı olarak hesaplandı. Alanya’nın 52 puan toplayacağı öngörüldü. Sivas’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 5.8, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ise binde 1 olarak hesaplandı.