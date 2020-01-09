Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe için 'Harcama limiti' açıklaması

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu”
Galatasaray, Jesse Sekidika ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "Takım Harcama Limitlerine" ilişkin itirazlarının incelenmesine devam edileceğini açıkladı.
Bugün gerçekleşen Beşiktaş Futbol AŞ genel kurul toplantısında, 01.06.2018 - 31.05.2019 tarihlerini kapsayan dönem için Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Fenerbahçe'nin büyük tartışmalar arasında imza attırdığı Simon Falette'nin bedavaya kiralandığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.