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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 12:23
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Tahkim Kurulu itirazı kabul etti! Denizli Basket Süper Lig'de...

Tahkim Kurulu itirazı kabul etti! Denizli Basket Süper Lig'de...

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DHA

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Ligi (TBL) temsilcilerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmamasıyla ilgili yaptığı itirazı kabul etti. Denizli temsilcisi, sürpriz müjdeyle Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) bu sezon 15 takımla oynatma kararı aldığı Süper Lig'in 16'ncı takımı oldu.

Daha önce 14 Ağustos'ta Süper Lig'e katılım başvurusunu yapıp Teksüt Bandırma'nın resmi olarak çekilmesiyle 20 Ağustos'ta TBF'den davet alan Denizli Basket, idari şartları yerine getirmesine rağmen mesai saatleri içinde 3 milyon TL'lik teminat mektubu şartını karşılayamayınca 21 Ağustos akşamı Süper Lig'e alınmadı.

SÜPER LİG'DEKİ İLK DENİZLİ TAKIMI

Başvurusunun 24 saat içinde reddedilmesi kararına itiraz eden, teminat mektubu için kendilerine süre verilmediğini belirten Denizli temsilcisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na tedbirli olarak başvurarak basketbol liglerinde 24 Ağustos Pazartesi günü yapılan kura çekiminin iptalini ve liglerin durdurulmasını istedi. Süreç içinde Merkezefendi yönetiminden başka belgeler de talep eden Tahkim Kurulu, bugün kararını açıklayıp itirazı kabul etti. Tahkim Kurulu'nun itirazı kabul etmesiyle geçen sezon koronavirüs pandemisiyle yarıda kalan TBL'yi 3'üncü sırada tamamlayan Merkezefendi, basketbolda Süper Lig'de yer alacak tarihteki ilk Denizli takımı olacak. TBL'de yeni sezon için transfer çalışmalarını tamamlayıp, kararı Bolu'da kampta alan Denizli ekibi büyük sevinç yaşadı. Denizli'de daha önce Pamukkale Üniversitesi TBL'de yer almış ancak Süper Lig'e çıkamamıştı.

MAÇLARI BAY OLAN HAFTALARDA OYNAYACAK

Öte yandan, Merkezefendi'nin Basketbol Süper Ligi'ne çıkarılmasının ardından Kocaeli BŞB Kağıtspor'un da Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseltilmesi bekleniyor. Liglerde fikstürleri çeken TBF'nin yeniden bir fikstür çekimi yapmayıp Merkezefendi Belediye Denizli Basket'i takımların bay olduğu haftalara yerleştirmesi öngörülüyor. Bu durumda, Denizli ekibi 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk maçını Pınar Karşıyaka'yla oynayacak. Mevcut kadrosunda yabancılar Isiah Umipig ve Dwight Coleby bulunan Merkezefendi, kısa süre içinde 3 yabancı takviyesi daha yapıp kadrosunu Süper Lig'e göre şekillendirecek.

Daha önce Bakırköy Basket'in yerine TBL lideri Petkimspor lige alınmış, Merkezefendi'nin başvurusunun reddi üzerine Kulüp Başkanı Veli Deveciler ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu arasında karşılıklı açıklamalarla polemik yaşanmıştı.

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