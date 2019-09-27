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  3. Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“TFF Tahkim Kurulu 27 Eylül 2019 günlü (44) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/295 - K.2019/327

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.”

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