Tahkim Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi.
Brezilyalı futbolcu, kurulun indirim yapması ihtimali göz önünde bulundurularak Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptı.
Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
31 Aralık'ta kulübü Shanghai ile sözleşmesi sona erecek olan Hulk için Çin basını Galatasaray iddiasında bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mbaye Diagne'nin yerine Ali Yavuz Kol'a şans verme kararı aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.