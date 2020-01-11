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aksam.com.tr
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 12:44
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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 12:52

Tahkim Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'Harcama Limiti' itirazlarını reddetti

Tahkim Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'Harcama Limiti' itirazlarını reddetti

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın harcama limitlerine yaptığı itirazları reddetti.

Her iki takım da harcama limitini aştığı için transfer yapamıyordu ve bunun yanı sıra puan silme dair çok büyük cezalarla karşı karşıya kalmış durumdaydı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2020 günlü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2020/2 K.2020/10

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/3 K.2020/11

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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