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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 22:14
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Tahkim Ankaraspor'un puan silme cezasını kaldırdı

Tahkim Ankaraspor'un puan silme cezasını kaldırdı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaraspor'un puan silme cezasını kaldırdı.

Yapılan açıklamada; kurulun, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un 3 puan silme cezasını oy birliğiyle kaldırdığı ifade edildi.

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