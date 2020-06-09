Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında? Tahir Karapınar Fenerbahçe yolunda!

Zor bir sezon geçiren sarı lacivertliler teknik direktörünü buldu! Fenerbahçe Tahir Karapınar ile anlaşma yolunda! Fenerbahçe, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Tahir Karapınar'a sezon sonuna kadar teknik direktörlük için resmi teklif yaptı. Bunun üzerine “Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında?” sorusu taraftarlar tarafından merak edip araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

Tahir Karapınar Fenerbahçe’nin gündemine aldığı isimler arasında yer alıyor. Sezon sonuna kadar sarı lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapacağı iddia edilen Tahir Karapınar sarı lacivertli taraftarların da dikkatini çekmeyi başardı. Karapınar’ın sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağı ve önümüzdeki sezon da altyapıda görev alacağı iddia edildi. Peki, Tahir Karapınar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

TAHİR KARAPINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Kariyeri boyunca uzun yıllar Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşında olan Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.

TAHİR KARAPINAR FENERBAHÇE YOLUNDA

Fenerbahçe, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Tahir Karapınar'a sezon sonuna kadar teknik direktörlük için resmi teklif yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağı ve önümüzdeki sezon da altyapıda görev alacağı iddia edildi.

Emre Belözoğlu'nun önerisi ile gündeme gelen Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında maçlara çıkacak. Sezon sonunda da Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecek. 53 yaşındaki teknik direktör, Pro Lisans sahibi.