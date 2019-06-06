Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

Final serisinin programı şu şekilde:

Dört galibiyete ulaşan takımın 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinde, ilk maç pazar günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.