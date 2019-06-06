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06 Haziran 2019 Perşembe 23:20 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 23:20

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele pazar günü başlayacak.

Dört galibiyete ulaşan takımın 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinde, ilk maç pazar günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Final serisinin programı şu şekilde:

9 Haziran Pazar:

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00  Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

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