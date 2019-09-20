Taha Akgül, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boy göstermeye hak kazandı
Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil -125kg sporcumuz Taha Akgül çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası kazandı.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finale kalarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.
Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.
(AA)