Taffarel, Perri'yi getiriyor

AKŞAM

GALATASARAY kaleci antrenörü Taffarel sezonu Crystal Palace’da kiralık geçiren Brezilyalı kaleci Lucas Perri’yi İstanbul’a getirmek için harekete geçti.

21 yaşındaki başarılı file bekçisi, Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği gelecek vaadeden kaleciler arasında gösteriliyor. Kulübü Sao Paulo ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan Perri’nin bonservis bedeli 1 milyon euronun altında gösteriliyor. G.Saray kaleci antrenörü Taffarel, bu transferi bitirilmesi için çok uğraş veriyor. Brezilyalı efsane, genç fi e bekçisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Perri çok yetenekli bir kaleci. Geçen sezonu Crystal Palace’ta geçirdi. Onun için ciddi bir pazar var” ifadesini kullanmıştı.