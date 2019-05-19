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  3. Swansea yollarını ayıracağı 6 futbolcuyu açıkladı

Swansea yollarını ayıracağı 6 futbolcuyu açıkladı

Swansea yollarını ayıracağı 6 futbolcuyu açıkladı

İngiltere Championship'te mücadele eden Swansea City, 6 yıldız oyuncusunu serbest bıraktı. Andre Ayew'in ismi ise önümüzdeki sezonun listesine yazıldı.

Swansea City, kontratı biten yıldız oyuncularıyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Swansea resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "As takım oyuncularımızdan Martin Olsson, kaptanımız Leroy Fer, Luciano Narsingh, Wilfried Bony ve Wayne Routledge, biten kontratları sonrası kulübümüzden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Swansea City'nin serbest bıraktığı oyunculardan Leroy Fer, Luciano Narsingh ve Wilfried Bony'nin adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'in ise önümüzdeki sezon için kadroda yer alacağı da açıklandı.

(Sporx)

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