Swansea yollarını ayıracağı 6 futbolcuyu açıkladı

Swansea City, kontratı biten yıldız oyuncularıyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Swansea resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "As takım oyuncularımızdan Martin Olsson, kaptanımız Leroy Fer, Luciano Narsingh, Wilfried Bony ve Wayne Routledge, biten kontratları sonrası kulübümüzden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Swansea City'nin serbest bıraktığı oyunculardan Leroy Fer, Luciano Narsingh ve Wilfried Bony'nin adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'in ise önümüzdeki sezon için kadroda yer alacağı da açıklandı.

(Sporx)