Suzuki Ecstar, Alex Rins ile devam ediyor

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 24 yaşındaki İspanyol pilot ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
2017 yılında Suzuki Ecstar'a katılan Alex Rins, geçen sezonu pilotlar klasmanında 4. sırada bitirmişti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya attırmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng, "Kariyerimi her şeyin başladığı yer, Herta Berlin'de bitirmek istiyorum. Ama kalbimin takımı Milan'a da bir gün geri döneceğim" dedi.
Galatasaray'da transfer edileceklerin 26 yaşını geçmemesi prensip olarak kabul edildi. Bu şekilde hem genç ve dinamik bir takım oluşturulacak hem de gelenlerin satılabilir ve para kazandırabilir olması kulübe yarayacak.
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.
Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.
Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.
Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunun devre arasında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Joao Pereira'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fırtına, Portekizli oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenileyecek.