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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 19:38
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 19:39

Suzuki Ecstar, Alex Rins ile devam ediyor

Suzuki Ecstar, Alex Rins ile devam ediyor

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takımı, Alex Rins'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 24 yaşındaki İspanyol pilot ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2017 yılında Suzuki Ecstar'a katılan Alex Rins, geçen sezonu pilotlar klasmanında 4. sırada bitirmişti.

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