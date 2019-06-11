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11 Haziran 2019 Salı 08:58 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:07

Suudi Arabistan'ın Al-Shabab kulübü Mbaye Diagne'yi istiyor

Suudi Arabistan'ın Al-Shabab kulübü Mbaye Diagne'yi istiyor

İyi bir teklif gelmesi durumunda elden çıkarılması planlanan Mbaye Diagne’ye Suudi Arabistan'ın Al-Shabab kulübü talip oldu.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Diagne'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Ligin ilk yarısına damga vuran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olmuştu. İkinci yarıda ise beklentilerin altında kalan Diagne'yi Galatasaray yönetimi iyi bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

Senegalli forvet için son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın girişimde bulunduğu iddia edildi.

(TRT Spor)

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