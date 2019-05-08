Suudi Arabistan ekiplerinden Belhanda için 12 milyon Euro'luk teklif

Ara transferde Fatih Terim'in Al-İttihad'a transferine izin vermediği Belhanda, "Sana güveniyorum'' diyen hocasını sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla mahcup etmedi.

4 gol-6 asistle oynayan Belhanda sezon içinde menajerini değiştirdi ve Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila ile anlaştı. Suudi Arabistan ekipleri tarafından performansı yakından takip edilen Faslı 10 numara için sezon sonunda 12 milyon Euro'luk teklif geleceği ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN YENİ 10 NUMARASI FEGHOULİ OLACAK

Yönetim transferde artı bütçeye geçmek için Belhanda'ya gelen teklifi değerlendirecek. Sarı-kırmızılı takımda 3 milyon 350 bin Euro garanti ücrete sahip Belhanda'nın da ayrılık şartı 6 milyon Euro.

Suudi Arabistan'daki kulübün, Belhanda'ya da yıllık 6 milyon Euro vermeye hazır olduğu öğrenildi. Bu sezon Emre Akbaba'dan faydalanamayan Terim, Belhanda'nın satılması halinde Feghouli'yi de 10 numara olarak kullanabilir.

(Sabah)