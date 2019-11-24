'Survivor Sabriye' Şengül, 32 saniyede nakavt oldu

Sabriye Şengül tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde nakavt olarak maçı kaybetti. Sabriye Şengül, Bellator kafes dövüşü maçında ayağının da takılmasıyla düştü ve rakibi üst üste yumruklar atmaya başladı.

Sabriye, 32. saniyede teknik nakavtla karşılaşmayı kaybetti.

Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı. Türk dövüşçü, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı.