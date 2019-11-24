Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 'Survivor Sabriye' Şengül, 32 saniyede nakavt oldu

'Survivor Sabriye' Şengül, 32 saniyede nakavt oldu

'Survivor Sabriye' Şengül, 32 saniyede nakavt oldu

Sabriye Şengül ilk MMA Kafes dövüşü maçının 32. saniyesinde Denise Kielholtz'a nakavt oldu.

Sabriye Şengül tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde nakavt olarak maçı kaybetti. Sabriye Şengül, Bellator kafes dövüşü maçında ayağının da takılmasıyla düştü ve rakibi üst üste yumruklar atmaya başladı.

Sabriye, 32. saniyede teknik nakavtla karşılaşmayı kaybetti.

Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı. Türk dövüşçü, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı.


'Elimi bırakma Mithat'
Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a mesaj
Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
<p>Rusya devlet televizyonu Russia 1 kanalında yayınlanan “Kim Karşı” adlı tartışma programının önce

Ukraynalı Akademisyen Canlı Yayında Amerikalı Gazeteciye Saldırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor

2. Mahmut döneminde yapılmıştı! 'Kayıp Cami' ortaya çıkarıldı