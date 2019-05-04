Sürpriz! Şenol Güneş Feghouli önlemini aldı bile

Beşiktaş'ta Adriano 4 haftalık aranın ardından derbiyle birlikte ilk 11'deki formasına kavuşuyor.

Siyah-beyazlılarda hafta boyunca yaşanan forma rekabeti yüzleri güldürürken, Brezilyalı futbolcunun takımla birlikte çalışmalardaki hazır görüntüsü ilk 11'deki yerine dönüş sinyali oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in derbiye sol bek olarak 34 yaşındaki oyuncuyu çıkaracağı öğrenildi. Özellikle bu bölgede yaşanan sıkıntı tecrübeli futbolcuyla aşılacak ve derbide Feghouli'yi savunma görevi Adriano'nun olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SON TAKTİKLER!

Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam eden Beşiktaş, basına kapalı olarak 1.5 saate yakın çalıştı. Kondisyon ve taktik idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılarda çift kale maçın ardından, şut çalışması yapıldı. Beşiktaş'ta son antrenmanı bugün 18.00'de gerçekleştirilecek.

(Sabah)