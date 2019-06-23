Sürpriz aday Wamangituka

AKŞAM

FRANSIZ Le Parisien, Galatasaray’ın Paris FC’de forma giyen genç golcü Silas Wamangituka’yi transfer etmek için sıraya giren kulüplerden olduğunu iddia etti. 19 yaşındaki Kongolu oyuncu geçen sezon Fransa 2. Ligi’nde 11 gol ve 2 asistle oynadı. Fransız medyası, Belçika kulübü Brugge’ün radarında olan Kongolu genç oyuncuyla son dönemde Liverpool, Benfi ca ve Galatasaray’ın da ilgilenmeye başladığını duyurdu.

DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Pazartesi günü Paris FC ile yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan oyuncunun kulüpte uzun süre kalamayacağını belirten le Parisien, “Geçen sezon takımın en golcü iki oyuncusundan biri olan Silas Wamangituka’nın bu sezon takıma katkı sağlamaya devam etmesi zor. Çünkü onu isteyen birçok kulüp var” değerlendirmesini yaptı. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösterildi.

GRUJiC’E PİYANGO

ALMAN basını Hertha Berlin’de geçen sezon kiralık forma giyen Marko Grujic’te en iyi teklifi veren takımın Galatasaray olduğunu iddia etti. Liverpool’a dönmesi halinde forma şansı bulması zor olan oyuncunun, Sarı-Kırmızılı takıma gitmesinin güçlü ihtimal olduğu belirtildi.

HOLTBY SELANiK’E

G.SARAY ve F.Bahçe’nin de talip olduğu Lewis Holtby için şu anda en ciddi alıcının PAOK Selanik olduğu belirtildi. Cardiff City’nin de bir ara gündemine giren oyuncu için Yunan ekibinin resmen teklifte bulunan tek kulüp olduğu belirtildi.