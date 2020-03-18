Süper Lig'in yıldızları kazan kaldırdı! Liglerin ertelenmemesine büyük tepki...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Süper Lig'de futbolcular sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen Corona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı.

Dünyada bu tarz gelişmeler yaşanırken dün TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA ile yapılan toplantının ayrıntılarını açıklarken, Türkiye'de profesyonel futbol karşılaşmalarının seyircisiz şekilde devam edeceği açıklandı.

Mert Hakan Yandaş'ın isyanı

Sivasspor futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Oyna devam, çünkü bizim bir ailemiz yok" derken, Antalyaspor futbolcusu Yekta Kurtuluş "Seyircisiz devam kararı alan büyüklerimizi bizimle beraber uçakla seyahat etmeye, antreman öncesinde tesislerde tokalaşmaya ve maçlardan önce soyunma odasına davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle ise, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında "Ligimizin devam etmesi büyük bir risk, lütfen bizi ve ailemizi konuşun, evde kalın" dedi.

Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak sosyal medya hesabından, "İnsanlar evlerinden dışarı çıkmasın herkes tedbirli olsun diye bütün dünya bas bas bağırıyor. Yarın benim ve bütün TÜRKİYE'deki futbolcu arkadaşlarımın idmanı var iyi geceler." mesajı ile isyanını dile getirdi.

Muslera maçtan sonra da açıklamıştı

Galatasaray 'ın kalecisi Fernando Muslera da pazar günü oynadıkları Beşiktaş karşılaşması sonrası ligin devam etmesine tepki göstermiş, "Utanç verici bir gece yaşadık. Bizim canımız yok mu? Burada çalışanlar, futbolcular böyle bir riskin içinde. Yapılan hem bize hem de seyircilere saygısızlık" demişti.

Ayrıca tecrübeli file bekçisi Muslera, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Bizim de ailemiz var. Biz de evde kalmak istiyoruz" mesajını iletti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız forveti Radamel Falcao da Instagram üzerinden paylaşımda bulundu ve "Bizim de ailelerimiz var."

Tepkiler devam etti

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal ile Gaziantep FK forması giyen Güray Vural ve Kenan Özer, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla mesajlarını paylaştılar.

Birlik ve beraberlik içinde hijyen kurallarına dikkat edilerek bu virüsün üstesinden gelinebileceğinin altını çizen Mehmet Topal, "İçinde bulunduğumuz durum gerçekten çok kötü. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Devlet yetkililerimiz ve sağlık bakanlığımız bu konuda talimatlar veriyorlar. Lütfen bu talimatlara harfiyen uyalım. Temizliğimize ve hijyenimize özen gösterelim. Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak, temiz olursak bu virüsün üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın" dedi.

Tecrübeli futbolcunun oğlu Mehmethan Topal ise, "Bu hastalığı, virüsü kapmamanın bir yolu var sık sık elimizi yıkamalıyız ve temiz olmalıyız" diye konuştu.

Bireysel olarak kendi önemlerini aldıklarını belirten Güray Vural, "Güray Vural, "Son dönemlerde hem dünya hem ülkemiz olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu salgını hep beraber mücadele ederek yenebiliriz. Sağlık bakanlığımızın vermiş olduğu kararlara mutlaka uyalım. Biz bireysel olarak önlemlerimizi aldık. Ellerimizi sıklıkla yıkayıp, dezenfektanları mutlaka kullanalım. Mümkün olduğu sürece, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

Sağlık bakanlığı tarafından virüsten korunmak adına paylaşılan 14 kurala dikkat çeken Kenan Özer ise, "Yaşanan virüs sorunuyla ilgili sağlık bakanlığımızın önerdiği 14 kurala lütfen uyalım. Kendimizi ve birbirimizi koruyalım. Lütfen gerekmedikçe evlerimizden dışarı çıkmayalım" şeklinde konuştu.