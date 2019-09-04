Süper Lig'i Yusuf Yazıcı kara geçirdi

AKŞAM ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

TÜRKİYE için 17 Haziran’da başlayan 2019- 2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi önceki gece saat 00.00’de bitti. Süper Lig’de mücadele eden 18 takım 78 günde kadrolarına toplam 380 oyuncu kattı. Bu transferlere 65 milyon 809 bin euro harcandı. Süper Lig takımları 345 tane oyuncu ile yollar ayırdı. Satışlardan kulüplerin kasasına toplam 82 milyon 155 bin euro girdi. Birinci transfer döneminin mali bilançosu uzun bir aradan sonra 16 milyon 345 milyon euro artı kapatmış oldu. Bunun en büyük sebebi ise yurt dışına futbolcu satışının üst düzeye çıkmasıydı.

EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ’TA

10 Süper Lig kulübü yurt dışına satış yaptı. Trabzonspor 22 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı’yı Lille’e gönderip 16.5 milyon euroluk gelir elde etti. Yusuf’un göstereceği performansa göre bu rakam daha da yukarı çıkacak. Alanyaspor Merih Demiral’ı Juventus’a verip 9.2 milyon euroyu kasaya koydu. Fenerbahçe’de Eljif Elmas’ı 16 milyon euroya Napoli’ye gönderdi. Kasımpaşa Trezeguet’i 10 milyon euroya Aston Villa’ya satma başarısı gösterdi. Galatasaray 9 milyon 330 bin euroluk satış gerçekleştirdi. Beşiktaş ise sadece Medel’i 2 milyon euroya Bologna’ya sattı. Beşiktaş 13 milyon 850 bin euro eksi bakiye kaydetti.

BEDAVA FALCAO DENGE BOZMADI

Alışlara baktığımızda ise ilk sırada Beşiktaş bulunuyor. Beşiktaş Adem’in satın alma opsiyonu kullandı. Bunun için Siyah-Beyazlılar’ın kasasından 6.5 milyon euro çıktı. Sarı-Lacivertliler, Gustavo için Marsilya’ya 6 milyon euro ödedi. Galatasaray ise Luyindama için 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. SarıKırmızılılar, Radamel Falcao transferi Monaco’ya hiçbir bonservis bedeli ödememesi en büyük avantajı oldu. Süper Lig’de “Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak’ta bitecek.