Süper Lig'e geri dönüyor! Eski hocasıyla çalışacak

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü sezonuna giren Göztepe, gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için düğmeye bastı. Kadrosunda yer alan Jerome ve Ghilas'tan beklediği verimi alamayan sarıkırmızılılar, son olarak listesine sürpriz bir ismi daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman Mario Gomez'e kanca attı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Almanya'da Stuttgart'ta top koşturan ve kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcü oyuncu için Başkan Mehmet Sepil bizzat devreye girdi.

Sepil'in menajeri kanalıyla futbolcuya teklifini ilettiği öğrenilirken, sarı-kırmızılılar Alman panzerini ikna etmeye çalışıyor. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gomez'in transferinin bayramdan sonra netleşmesi bekleniyor.

Gomez transferi için iki kulüple yarışa giren Göztepe yönetimi, önümüzdeki sezon ikinci yarıya yetiştirilmesi planlanan stat projesi, kulübün kurumsal kimliği ve İzmir'i tanıtan broşürlerle M.Gomez'in aklını çelmeye çalışıyor

MİLLİ TAKIM'IN YILDIZIYDI

Göztepe'nin ısrarla istediği Marrio Gomez, bir dönem Almanya Milli Takımı'nda da görev yaptı. Milli formayı 78 kez terleten 33 yaşındaki futbolcu 31 gol kaydetti. Alman ekibi Stuttgart'ta yetişen Gomez, Bayern Münih, Fiorentina, Beşiktaş ve Wolsburg formalarını da giydi.

(Yeni Asır)