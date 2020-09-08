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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 11:44
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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! Neredeyse tüm unvanlar Sarı-Lacivertlilerde

Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! Neredeyse tüm unvanlar Sarı-Lacivertlilerde

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Süper Lig'de 63. sezon için geriye sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 72 farklı takım mücadele etti.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.

UNVANLAR FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, geride kalan 62 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirvede otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2044 lig maçında 3546 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 30 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2044 maçta toplam 3516 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3433 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2512 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

EN ÇOK GALİP GELEN TAKIM

62 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2044 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1160 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1153 ile ikinci, Beşiktaş 1106 ile üçüncü, Trabzonspor ise 763 ile dördüncü sırada.

EN GOLCÜSÜ

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3613 gol kaydetti. Galatasaray 3592 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3335.

LİDERLİK REKORUNU GALATASARAY'LA PAYLAŞIYOR

Fenerbahçe, lig tarihinde liderlik rekorunu Galatasaray ile paylaşıyor.

İki takım da geride kalan sezonlarda 556 haftayı lider tamamladı.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"ÜÇ BÜYÜKLER"DEN SONRA MKE ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 62 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 51 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

MKE Ankaragücü ligde 1660 karşılaşma oynadı.

72 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Lig tarihinde bugüne dek 72 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Hatayspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Hatay temsilcisi, ligde yer alan 73. takım olacak.

7 TAKIM ARTI AVERAJDA

Süper Lig'de geride kalan 62 sezon sonunda 72 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1828 averajla başı çekerken, Galatasaray 1802, Beşiktaş 1595, Trabzonspor 895, Medipol Başakşehir 132, Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip.

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