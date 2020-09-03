Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor kulüpleri, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.
TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Marko Livaja için AEK'ya yaptığı teklifi açıkladı. Yunan ekibinin, 27 yaşındaki golcüye 1 milyon Euro önerdiğini belirten Georgopoulos, Sarı-Lacivertlilerin teklifinin ise 2 milyon euroya yakın olduğunu belirtti. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin teklifinin çok daha iyi olmasından dolayı başarılı forvetin Sarı-Lacivertlileri tercih edebileceğini belirtti.
RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.